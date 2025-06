Erhöhte Waldbrandgefahr: Stadt Ulm und Alb-Donau-Kreis rufen zur Vorsicht auf

Weil für das Wochenende heißes und trockenes Wetter angesagt ist, warnt die Stadt Ulm vor einer erhöhten Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst stuft die Gefahr ab Sonntag, 29. Juni, als hoch ein. Das Risiko steigt damit auf Stufe 4 von insgesamt 5.

Der fehlende Niederschlag und die anhaltend hohen Temperaturen haben in den vergangenen Wochen zu einer zunehmend trockenen Bodenvegetation geführt. Äste, Laub und Krautschicht sind bei unvorsichtigem Umgang mit heißen oder entzündlichen Quellen leicht entflammbar und führen schnell zu einem Brand, warnt die Stadt. Sie ruft daher alle Waldbesucherinnen und Waldbesucher zu besonderer Vorsicht auf.

Folgende Regeln gelten zum Schutz der Wälder: Bis 31. Oktober gibt es im Wald ein absolutes Rauchverbot. Feuer machen ist nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt. Allerdings: Bei hoher örtlicher Brandgefahr kann das Entzünden von Feuer auch dort untersagt werden – aktuelle Hinweise finden sich an den jeweiligen Plätzen. Das Feuer muss stets beaufsichtigt und vor dem Verlassen vollständig gelöscht werden. Die Stadt Ulm appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, diese Regeln zum Schutz der Natur, der Tiere und nicht zuletzt der eigenen Sicherheit unbedingt einzuhalten.

Die gleichen Regeln gelten auch im angrenzenden Alb-Donau-Kreis. Das Landratsamt Alb-Donau warnt außerdem davor, das Auto über trockenen Grasflächen zu parken. Denn auch ein heißer Auspuff oder Katalysator könne einen Brand auslösen. (dtp)