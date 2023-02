Erinnerung an einen Helden: Werner Klotz erklärt seinen "Candelabro"

Plus Im Ulmer Münster steht aktuell die Skulptur "Candelabro", die an den portugiesischen Diplomaten Aristides de Sousa Mendes erinnert. Er ermöglichte Juden die Flucht vor dem Holocaust.

Ganz ohne Betrachter ist Werner Klotz' Videoskulptur „Candelabro“, die noch bis zum 13. März in der Turmhalle des Ulmer Münsters zu sehen ist, kaum einen Moment. Seit dem 27. Januar steht die Skulptur aus spiegelndem Stahl, aus vom Künstler aufgenommenen Videosequenzen und verarbeiteten historischen Bildern und einer Klangcollage von Almut Kühne dort – und diese Zeit wird die einzige Gelegenheit sein, Klotz' Kunstwerk in Deutschland zu erleben.