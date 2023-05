Ulm

vor 57 Min.

Erinnerungen für die Ewigkeit: Er fotografiert Sternenkinder im Raum Ulm

Kamera und Handy in der Hand: Klaus Singer ist einer von wenigen Fotografen im Raum Ulm, die Sternenkinder nach Fehlgeburten fotografieren.

Plus Klaus Singer fotografiert Kinder, die entweder schon tot auf die Welt kommen oder kurz nach ihrer Geburt sterben. Er will für betroffene Eltern Momente festhalten, die einmalig sind.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und werden nichts von ihr erleben. Weil sie schon kurz nach der Geburt sterben oder weil sie bereits tot geboren werden. In den Herzen ihrer Eltern haben diese Kinder zwar für immer einen Platz. Doch auch im realen Leben soll es etwas geben, das an sie erinnert. Klaus Singer hilft dabei: Er gehört zu den wenigen Fotografen im Raum Ulm, die unterstützt durch die Stiftung "Dein Sternkind" für Betroffene derartige unwiederbringliche Momente auf Bildern einfangen und sie so für die Ewigkeit festhalten.

"Ich habe lange nach etwas gesucht, bei dem ich zurückgeben kann, was uns widerfahren ist", sagt er. Doch damit meint der 51-Jährige gar nichts Schlimmes oder anderweitig irgendwie Besonderes. Sondern einfach nur das Glück, dass es ihm und seiner Familie vergleichsweise gut geht. Bei der Geburt seiner beiden Kinder (inzwischen acht und zehn Jahre alt) ging alles gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen