Ermittlungen zu Brand in Weidenstettener Zirkus-Lager eingestellt

Plus Nach dem Brand waren Vorwürfe rassistisch motivierter Brandstiftung laut geworden. Die Staatsanwaltschaft Ulm kommt zu einem anderen Schluss.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat das Ermittlungsverfahren nach einem Brand im Winterlager einer Zirkusfamilie in Weidenstetten eingestellt. Eine Brandursache habe nicht ermittelt werden können, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Hinweise auf einen Anschlag gebe es nicht, sondern ganz andere Annahmen.