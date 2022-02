Erneuter Diebstahl im Krankenhaus: Patient wird in Ulmer Klinik bestohlen

In einer Klinik in Ulm wird ein Patient Opfer eines Diebstahls. Die Polizei ermittelt nun. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Ein Patient einer Ulmer Klinik ist am Donnerstag bestohlen worden. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach habe ein Unbekannter zwischen 7 und 13 Uhr den Kleiderschrank in einem Patientenzimmer geöffnet. Dabei soll er eine schwarze Geldbörse gestohlen haben. In der waren Geld, Ausweise und persönliche Dokumente, so die Polizei.

Vor einem Monat vermeldete die Polizei schon einmal einen Diebstahl in einer Ulmer Klinik. Hier wurde gar der Tresor in einem Schrank aufgebrochen. Ob es einen Zusammenhang beider Taten gibt, ist unklar.

Laut Polizei komme es auch in Krankenhäusern immer wieder zu Diebstählen. Die Ermittler warnen daher: Sorgen Sie während des Aufenthalts für die Sicherheit Ihres Eigentums! Die Polizei gibt folgende Tipps: