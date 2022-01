Ernst Prost schenkt zum Abschied jedem der Liqui-Moly-Belegschaft 2000 Euro

Den Kampfgeist der Belegschaft würdigen der scheidende Chef Ernst Prost und Geschäftsführer Günter Hiermaier mit einem Geschenk für die Angestellten.

Im Jahr 2021 gelang es dem Motoröl-Hersteller Liqui Moly aus Ulm, sich gegen alle Widrigkeiten weiter nach oben zu kämpfen. "Wir haben gut gearbeitet und 20 Prozent Wachstum erzeugt. Das gesamte Team hat unter schwierigen Bedingungen gearbeitet. Das ist Herrn Hiermaier und mir ein Geschenk an alle wert. Nennen Sie es, wie Sie möchten. Ob Corona-Erschwerniszulage, Bonus, Leistungsprämie oder meinen geliebten Anteil an der fetten Beute", so Ernst Prost.

Die komplette Branche sei schwer gezeichnet von der angespannten Situation auf dem Weltmarkt. Eklatante Lieferengpässe und horrende Rohstoffpreise setzen zurzeit nicht nur der Industrie zu, schreibt Prost. Das mittelständische Unternehmen aus Ulm habe im vergangenen Jahr wieder einmal bewiesen, dass sich harte Teamarbeit lohnt und sich allen Widerständen gestellt. 122 Millionen Euro Umsatzplus im Jahr 2021. Und auch der Ertrag hat sich laut Geschäftsführung erholt. "Wir warten noch auf die abgeschlossene Wirtschaftsprüfung im Februar. Es sieht nicht so überragend aus wie vor Corona, in Anbetracht der Lage aber sehr gut", verkündet der Chef stolz.

Liqui Moly setzte die Weichen in der Pandemie auf Angriff

Prost weiter: "Wissen Sie, alle reden davon, wie schlecht es der Wirtschaft geht. Wir sehen vor allem die menschliche Komponente. Von Beginn an haben wir gesagt, dass wir niemanden in Kurzarbeit schicken, wir niemanden vor die Tür setzen. Wir wollten das gemeinsam durchstehen. Wir wollten das zusammen packen, ohne staatliche Hilfe." Prost habe im Unternehmen die Weichen zu Beginn der Pandemie auf Angriff gestellt. Spurlos vorüber sei das an niemandem im Unternehmen gegangen. "In der Produktion gibt es Extraschichten am Wochenende. Maske, Abstand, kleine coronakonforme Arbeitsgruppen. Überall, wo es machbar ist, ackern unsere Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer im Homeoffice, halten den Kontakt zum Kunden, schaffen Aufträge ran und bearbeiten sie", so Ernst Prost.

Prost: Die Nerven liegen blank

In Zeiten von sozialer Distanz sei das mitunter sehr einsam bis hin zu fast unmöglich, wenn zum Beispiel die Kinder zu Hause rumspringen, weil sie nicht in die Schule können. "Die Nerven liegen blank - bei jedem. Egal, ob in der Produktion, im Lager oder zu Hause, egal wo auf der Welt. Trotzdem hat unser Teamgeist nicht versagt. Alle haben einen überragenden Job geleistet", sind sich beide Geschäftsführer einig. "Diese Leistung wollen wir anerkennen und uns bedanken. Bedanken für den unermüdlichen Einsatz in guten wie in schlechten Zeiten."

Prämie bei Liqui Moly von Ulm bis Südafrika

Die Prämie erhält nach Angaben des Unternehmens jede Mitunternehmerin und jeder Mitunternehmer. "Vom Lagerarbeiter in Südafrika bis zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft in Nordamerika", so Ernst Prost. "Wenn unsere Mannschaft nicht so fantastisch wäre, wären wir nicht so gut durch die Krise gekommen", ist sich Prost sicher und sieht die Prämie auch als persönlichen Dank und als Abschiedsgeschenk, denn er wird sich in wenigen Wochen in den Ruhestand zurückziehen. (AZ)

