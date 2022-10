Ulm

Ernsting’s Family in den Sedelhöfen: Eröffnungstermin steht

Der Textileinzelhändler Ernsting‘s Family mietet rund 200 Quadratmeter Verkaufsfläche im ersten Untergeschoss der Sedelhöfe in Ulm an.

Der erste Textilhändler in der Ulmer Bahnhofsunterführung verspricht am Eröffnungstag Rabatte. Ein anderer Modeladen in den Sedelhöfen ist ebenfalls neu.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 200 Quadratmetern eröffnet der Textileinzelhändler Ernsting‘s Family im Untergeschoss der Sedelhöfe. Am Eröffnungstag, Freitag, 28. Oktober, verspricht das Unternehmen einen Einkaufsrabatt von 20 Prozent auf alle Artikel. Ernsting’s Family in Ulm ist Filiale einer großen Kette Ernsting’s Family ist vor allem ein Anlaufpunkt für Mütter: Die Produktpalette erstreckt sich von Wohnaccessoires über Mode für Babys, Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche. Ernsting’s Family ist mit rund 1920 Filialen in Deutschland und Österreich und rund 12.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer der größten Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Im Geschäftsjahr 2021/22 verzeichnete Ernsting’s Family einen Umsatz von rund 1,285 Milliarden Euro. Auch Only in den Sedelhöfen ist jetzt offen Die Modemarke Only des dänischen Einzelhandelsunternehmens Bestseller eröffnete jüngst rund 500 Quadratmeter direkt auf dem Albert-Einstein-Platz. Damit sind in den als Vorbild in Sachen Stadtentwicklung geltenden Sedelhöfen so gut wie keine Mietflächen mehr frei. (heo)

