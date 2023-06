Ersatztermin: Wolfmother spielen am 27. Juni im Ulmer Zelt

Nach der überraschenden Absage für das Konzert am 3. Juni spielen Wolfmother nun doch noch in der Friedrichsau. Das müssen Ticketinhaber wissen.

Nur einen Tag vor dem ursprünglich geplanten Konzerttermin am 3. Juni kam die überraschende Absage. "Aus logistischen Gründen" habe Wolfmother-Frontmann Andrew Stockdale nicht nach Ulm kommen können, teilte das Management mit. Aber man bemühe sich um einen Nachholtermin. Das ist nun gelungen: Wolfmother kommen am Dienstag, 27. Juni, ins Zelt.

Die bereits gekauften Karten sind auch für das Ersatzkonzert gültig. Wer zum Ausweichtermin keine Zeit hat, kann die Karten auch zurückgeben. Das Ulmer Zelt hat eine Ticketrückgabe eingerichtet und wird den kompletten Eintrittspreis auf Kundenwunsch bis einschließlich 16. Juni zurückzahlen. Die Zelt-Organisatoren teilen zudem mit: "Da unser Ticketanbieter, die white label eCommerce GmbH, dankenswerterweise keine Stornierungsgebühren erheben wird, wollen auch wir unseren Beitrag zur Kundenzufriedenheit leisten und werden die bereits entstandenen Vorverkaufsgebühren tragen."

Ulmer Zelt-Verein bleibt auf Kosten für Absagen und Verschiebungen sitzen

Für den Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm, der hinter dem ehrenamtlich organisierten Zeltfestival steht, sei es besonders wichtig, dass durch einen Ausfall oder die Verschiebung einer Veranstaltung den zahlenden Besucherinnen und Besucher kein Nachteil entsteht. Doch der Verein befindet sich in einer schwierigen Situation: Er muss die nicht unerheblichen Kosten, Umsatzeinbußen und weiteren Gebühren einer Konzertabsage oder Verschiebung selbst tragen, auch wenn es – wie in diesem Fall – an den Künstlern selbst liegt, dass die Veranstaltung ausfallen musste. Das sei leider üblich in der Branche, erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.

Das Ulmer Zelt-Team nutzt den Vorfall, um Festivalbesucher über generelle Problematiken der bekannten Eintrittskartenverkaufssyteme (zum Beispiel Eventim) zu informieren, wie es auch Jan Böhmermann jüngst in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" tat. Wer direkt beim Veranstalter kauft, beim Ulmer Zelt gibt es die Möglichkeit dazu am Kartenwagen und unter ulmerzelt.de, umgeht die hohen Zusatzgebühren, die bei Drittanbietern häufig anfallen. Praktiken der großen Ticketanbieter führten zudem dazu, dass Ticketshops der Veranstalter bei Google nur schwer zu finden sind, weil sie erst weit hinten angezeigt werden.