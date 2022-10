Ulm

vor 51 Min.

Erstaufführung im Autohaus: "Violet" zeigt dunkle Szenen

Plus Das Theater Ulm zeigt die deutsche Erstaufführung der Kammeroper "Violet" – im Showroom eines Autohauses. Nicht allein die Atmosphäre dort ist ausgesprochen gut.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es geht ans Eingemachte, in jeder Hinsicht: an die Marmeladengläser auch, aus denen Violet gern nascht. Vor allem aber geht es in Tom Coults und Alice Birchs Kammeroper "Violet", die das Theater Ulm im Autohaus Hanser + Leiber als deutsche Erstaufführung in einer Inszenierung von Rahel Thiel auf die Bühne bringt, ans Innerste der Menschheit: Die Welt geht unter, die Zahl der verbleibenden Stunden ist klar definiert. Wie gehen die Menschen mit der verbleibenden Zeit um?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen