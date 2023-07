Erste Unwetter-Bilanz: Hausbrand nach Blitzeinschlag, Baum stürzt auf A8

Das Unwetter in der Nacht zum Mittwoch hat im Raum Ulm schwere Schäden hinterlassen. Nach einem Blitzeinschlag brannten zum Beispiel Häuser und ein Wohnmobil.

Es war kurz vor Mitternacht, als das Unwetter über die gesamte Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm hinwegfegte. Eine entsprechende Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war bereits am Dienstagvormittag erfolgt. Erwartet wurden Hagelkörner mit einer Größe eines Tischtennisballs. Am Mittwochmorgen lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Das Unwetter in der Nacht zum Mittwoch hat schwere Schäden hinterlassen. So brannten in Ulm zum Beispiel zwei Häuser und ein Wohnmobil. Zahlreiche Bäume stürzten um. Im Kreis Neu-Ulm mussten vielerorts die Feuerwehren ausrücken.

In einem Mehrfamilienhaus in Ulm-Jungingen kam es kurz vor 23.30 Uhr zu einem lauten Knall. Anschließend fiel der Strom aus und Nachbarn bemerkten Rauch, der aus dem Dachstuhl aufstieg. Nach dem Notruf alarmierten Anwohner die Hausbewohner, die sich schließlich gegenseitig weckten. Alle konnten unverletzt das Haus verlassen.

Feuerwehreinsatz in Ulm-Jungingen: 71 Kräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz

Die Feuerwehr Ulm war mit 71 Feuerwehrleuten und 14 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. In der Holzfaserdämmung unter den Dachziegeln hatten sich Glutnester gebildet, die aufwändig entfernt werden mussten. Neben zwei Drehleitern war auch die Höhenrettung der Ulmer Feuerwehr im Einsatz. An Sicherungsseilen geschützt entfernten die Feuerwehrleute Dachziegel, um dann mit Sägen die glimmenden Holzteile herauszusägen.

Zwei Notfallseelsorger kümmerten sich um die Hausbewohner, die teilweise bei Freunden und Bekannten unterkamen. Der Rettungsdienst sicherte den Einsatz der Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen ab. Die genaue Brandursache versucht nun die Polizei zu ermitteln.

Weiterer Brand nach Unwetter in Ulm-Wiblingen: Dachstuhl einer Scheune brennt

Noch während der Nachlöscharbeiten in Ulm-Jungingen meldeten Anwohner gegen 3.20 Uhr einen weiteren Dachstuhlbrand in Ulm-Wiblingen. Als die Feuerwehrleute auf dem Weg nach Wiblingen waren, sahen sie schon den Feuerschein. Der Dachstuhl einer Scheune brannte lichterloh, die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses übergegriffen.

Zahlreiche Feuerwehrleute von der Hauptwache, aus Wiblingen und den angrenzenden Stadtteilen konnten den Dachstuhlbrand am Wohnhaus schnell unter Kontrolle bringen. Das Technische Hilfswerk (THW) Ulm riss mit einem Bagger den Dachstuhl der Scheune ein, um weitere Gefahren zu beseitigen. Die Hausbewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Gegen Mitternacht brannte noch ein Wohnmobil an der Bezirkssportanlage Wiblingen, in dem sich glücklicherweise niemand befand. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr schnell löschen.

Unwetter im Raum Ulm: Baum stürzt auf A8 bei Ulm-Ost

Durch den Sturm wurden zahlreiche Bäume umgerissen, die Feuerwehr musste die Gefahr beseitigen. Einer der größeren Einsätze ereignete sich auf der A8 kurz nach der Ausfahrt Ulm-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein großer Baum war auf den Standstreifen und die rechte Fahrspur gestürzt, dabei wurde ein leerer Reisebus an der Frontscheibe betroffen. Der Fahrer eines Sattelzuges wollte der Gefahrenstelle ausweichen und stieg dabei seitlich gegen einen BMW.

Alle fünf Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt. Der Rettungsdienst sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Polizei ab. Mit einer Motorsäge zerkleinerte die Feuerwehr den Baum und räumte ihn an den Fahrbahnrand. Der Verkehr musste sich an den Unfallfahrzeugen über die linke Fahrspur vorbeizwängen, bei einem überbreiten Schwertransport blieben seitlich nur wenige Zentimeter Platz. Die Polizei musste neben der Unfallaufnahme den Schwertransport vorbeidirigieren.

Der BMW wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die anderen Fahrzeuge konnten trotz ihrer Beschädigungen mit eigener Kraft zu Werkstätten weiterfahren. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn.

Feuerwehren im Kreis Neu-Ulm berichten von ihren Unwetter-Einsätzen

Doch nicht nur in Ulm, auch die Feuerwehren im Kreis Neu-Ulm hatten in der Nacht allerhand zu tun. In den Sozialen Netzwerken berichten Wehr von ihren Einsätzen. So war die Feuerwehr Altenstadt an der unteren Illereicherstraße (auch Staig genannt) gefragt. Dort stürzten Bäume um.

Die Feuerwehr Jedesheim berichtet ebenfalls von mehreren Einsätzen. Unter anderem in den Straßen Am Anger, Zähringerstraße, Kirchenstraße und Hinter den Gärten seien jeweils Bäume auf der Straße gemeldet worden. Die Staatsstraße 2018 in Richtung Autobahn musste gesperrt werden. Als "Verlust" eine Kette einer Kettensäge angegeben. Sie habe den Einsatz nicht überstanden und müsse nun erneuert werden.

Die Feuerwehr Fahlheim war am frühen Mittwochmorgen gegen kurz vor 5 Uhr ebenfalls zu einem Baum auf der Straße gerufen worden.