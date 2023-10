Erstes Philharmonisches Konzert im CCU: Jubelstürme für Mammutwerk

In der ersten Ausgabe der Ulmer Philharmonischen Konzerte spielt das Orchester Gustav Mahlers 3. Sinfonie. Das Publikum benötigt zwar Ausdauer, goutiert die Aufführung aber mit großem Jubel.

Nur ein einzelnes Werk bei einem Abend der Ulmer Philharmonischen Konzerte und demzufolge keine Pause - das ist außergewöhnlich. Generalmusikdirektor Felix Bender hatte fürs erste Philharmonische Konzert der Spielzeit Gustav Mahlers 1902 uraufgeführte 3. Sinfonie gewählt, die eine riesige Besetzung verlangt, und die je nach Umsetzung zwischen 90 und über hundert Minuten dauert. Das Mammutwerk, Bender und das Orchester wurden am Ende vom Publikum im CCU stürmisch bejubelt.

Gegen 22 Uhr bricht im Congress Centrum Ulm der Jubel los

Felix Bender zählt zu den Dirigenten, die sich für eine eher langsame Interpretation von Mahlers umfangreichstem Werk entschieden haben - am Ende, als im CCU der Jubel losbricht, ist es fast 22 Uhr. Deutungsvarianten der d-Moll-Sinfonie gibt es viele, denn Mahler - der vier Jahre lang an dieser seiner dritten Sinfonie gearbeitet hatte und sie im Sommer 1896 vollendete - sah in der Sinfonie nichts weniger Monumentales als "mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufzubauen". Was könnte zum Spielzeit-Thema "Kosmos" des Philharmonischen Orchesters besser passen als dieser Vorsatz?

In der dritten Sinfonie baut Mahler eine Welt auf - kompositorisch, aus einer Art archaischer Klang-Ursuppe heraus, emotional, und auch als Spiegel seiner Zeit am Übergang zwischen Spätromantik und Moderne. Nach einem gewaltigen, ausdrucksstarken und die Spätromantik weit hinter sich lassenden ersten Satz enormen Ausmaßes und unglaublicher Motivfülle, der wie ein Bild von der Erschaffung der Welt wirkt, mit allen Möglichkeiten, scheinbar ungeordnet, entwickeln sich zweigesichtige programmatische Sätze von romantischer Wirkung - und ein immerwährendes Gegenüber von Freude und Leid, von Hoffen und Düsternis, von Glück und Tod.

Mahlers Werk verlangt viel vom Orchester

Die Herausforderung an die Besetzung dieses Werkes ist gigantisch: Allein acht Hörner, vier Trompeten, vier Flöten, vier Oboen, vier Fagotte und fünf Klarinetten nehmen Raum auf der CCU-Bühne ein, das Schlagwerk ist beeindruckend. Für den vierten und den fünften Satz ziehen Sängerinnen der Ulmer Spatzen, des Opern- und des Extrachores des Theaters und des Friedrichshafener Vokalensembles "Camerata Serena" ein, das Altsolo von Mahlers einziger Nietzsche-Vertonung "O Mensch! Gib Acht!" singt die Berliner Mezzosopranistin und Wagner-Interpretin Nadine Weissmann. Wunderschön ist der dritte Satz, bei dem ein einzelnes Horn aus einer Loge an der linken Seite des CCU die "Posthornepisode" wehen lässt, zu der sich Mahler von Nikolaus Lenaus Gedicht "Der Postillion" inspirieren ließ.

Sehr bedächtig und ruhig, hymnisch und wieder rein instrumental, mit großem Schlagwerk-Einsatz, schafft das halbstündige Schluss-Adagio eine weihevolle Atmosphäre. Felix Benders starker Einsatz geht direkt in die jubelnde Feier über, das Publikum - teils stehend - überschüttet alle Akteure mit Applaus.