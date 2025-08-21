Erwischt: Mit 90 km/h durch den Westringtunnel gerast

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in Ulm vier Raser gestoppt, die innerorts deutlich zu schnell waren.

Zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr fand die Kontrolle der Polizei statt. Sie überwachte den Verkehr im Westringtunnel in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Bei erlaubten 50 km/h waren vier Fahrer zu schnell, darunter auch ein Lkw mit 31 Stundenkilometern über dem Erlaubten.

Der Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 40 km/h darüber. Auf alle Raser kommen empfindliche Bußgelder zu. Bei Dreien sind Punkte und Fahrverbote fällig. Im Falle des 36-jährigen Lkw-Fahrers schlagen 340 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu Buche. (AZ)