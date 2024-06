Es geht um Millionen: So geht der Ulmer Zoll bei der Jagd auf Betrüger vor

Plus Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit sind dem Ulmer Zoll zuletzt spektakuläre Schläge gelungen. Einige der Haupttäter wanderten in den Knast.

Gegen die Schwarzarbeit vorzugehen, ist nur eines der Aufgabengebiete des Ulmer Zolls. Doch zugleich jenes, das mit die spektakulärsten Schlagzeilen liefert. Denn es geht um systematischen Betrug, um die Hinterziehung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen mitunter in Millionenhöhe. Und nicht zuletzt um die Ausbeutung von Arbeitskräften, die für Hungerlöhne schuften müssen. Die Baubranche, die Logistik, das Reinigungsgewerbe und die Gastronomie gelten laut Behörde als besonders anfällig dafür.

Allein im Zuständigkeitsbereich ihrer Behörde, der sich zwischen Bodensee und Ostalb erstreckt, summierte sich die aufgedeckte Schadenssumme bei Schwarzarbeit zuletzt auf rund 25 Millionen Euro, erläuterte die neue Amtsleiterin Bertine Geyer bei der Vorstellung des Jahresberichts zu 2023. Ein größerer Teil davon entfalle auf die vier Großverfahren, die im Anschluss an umfängliche Ermittlungen ihrer Behörde anhängig wurden. Tippgeber von außen, nicht selten von misstrauisch gewordenen Mitbewerbern der schwarzarbeitenden Anbieter, spielten im Alltag eine große Rolle, ließen Marion Cikos und Franziska Kuston ein wenig hinter die Kulissen ihres Sachgebiets blicken. Die Betroffenen selbst, die oft weit unterhalb des Mindestlohns beschäftigt sind, neigten eher seltener zur Anzeige, meist nur dann, wenn sie vor lauter Verzweiflung keinen anderen Ausweg mehr sähen.