In Gleise geraten und gestürzt: 42-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Am Ulmer Eselsberg stürzt ein 42-Jähriger mit einem Rennrad. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Ein 42-Jähriger hat bei einem Unfall am Mittwoch in Ulm leichte Verletzungen erlitten. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad im Mähringer Weg in Richtung Am Bleicher Hag. Auf Höhe der Einmündung Wilhelm-Geyer-Weg geriet er mit dem Vorderrad in die Gleise und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge blieb das Rennrad unbeschädigt. (AZ)