Auszeichnung für Ulmer Autorin Ilse Hehn

Die Esslinger Künstlergilde ehrt Autoren, die sich mit Osteuropa befassen. In diesem Jahr ging der Hauptpreis an die Ulmerin Ilse Hehn.

Anlässlich eines Festivals zum 75. Jahrestag der Gründung der Künstlergilde erhielt die in Ulm lebende Schriftstellerin Ilse Hehn in Esslingen den Hauptpreis des Andreas-Gryphius-Literaturpreis verliehen. Der Preis würdigt das Gesamtwerk der 80-jährigen Autorin.

Ilse Hehn aus Ulm erhält Gryphius-Preis

Der Andreas-Gryphius-Literaturpreis wird an Autoren und Autorinnen verliehen, deren Werke zur Verständigung zwischen Deutschen und ihren östlichen Nachbarn beitragen, und deren Publikationen über deutsche Kultur in Mittel-, Ost- und Südeuropa nachdenken. Eva Beylich, stellvertretende Bundesvorsitzende der Künstlergilde, sagte in ihrer Laudatio: "Ilse Hehn, deren vielseitiges und multifunktionales literarisches und künstlerisches Werk internationale Anerkennung gefunden hat, zeigt uns, wie kulturelle und historische Hintergründe die Menschen prägen." Die Spannweite der Werke Ilse Hehns demonstriere eine bemerkenswerte Balance zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen und bringe Menschen näher zusammen.

Ilse Hehn wurde 1943 im Banat geboren, studierte in Temeswar Bildende Kunst und veröffentlichte bisher 22 Lyrik- und Prosabände, teils mit eigenen Bildern. Die Verleihung des nicht mehr dotierten Andreas-Gryphius-Literaturpreises stellt Ilse Hehn in eine Reihe mit früheren Preisträgern wie Heinz Piontek, Peter Härtling, Siegfried Lenz, Reiner Kunze oder Arno Surminski.