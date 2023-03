Torsten Krannich, der neue Münster-Dekan: Ulm kennt er nur als Tourist

Plus Auf dem Münsterturm war er schon mal, ansonsten betritt der 51-Jährige noch einmal völlig neues Terrain. Wie der neue Ulmer Dekan tickt - und was vorhat.

Die Entscheidung für den neuen Dekan am Ulmer Münster als Nachfolger von Ernst-Wilhelm Gohl ist gefallen: Der Esslinger geschäftsführende Pfarrer Torsten Krannich wird zum 1. September nach einem Jahr der Vakanz die Position des evangelischen Dekans in Ulm übernehmen. Gohl war im Sommer 2022 zum baden-württembergischen Landesbischof gewählt worden. Die geheime Wahl fand am Donnerstag statt.

Die Wege in Ulm, die Menschen, denen er begegnen wird, das alles wird für ihn komplett neu sein, sagt Torsten Krannich mit einem leisen Lachen, denn der künftige Ulmer Dekan freut sich darauf, noch einmal völlig neues Terrain zu betreten. Ulm kennt er bislang nur als Tourist – und als solcher war er natürlich auch schon auf dem Münsterturm. Dass er aufgrund der für mindestens fünf Jahre angelegten Sanierung im Innenraum des Münsters, die nach dem Herunterfallen eines Putzbrockens im März nötig wurde, vor einer Menge Planungsarbeit stehen wird, weiß Krannich bereits, und er freut sich auf die Zukunft. Ähnlich sieht das Münsterpfarrerin Stefanie Ginsbach. „Wir sind rundum glücklich über die Wahl und freuen uns sehr, Torsten Krannich bald an Bord haben zu dürfen“, sagt sie.

Neuer Dekan am Ulmer Münster: Torsten Krannich wurde zum Mauerfall volljährig

Die ersten neun Monate werden für den 51-Jährigen, der in Sondershausen in Thüringen geboren wurde und just zum Mauerfall volljährig wurde, mit Pendeln verbunden sein: Das jüngste seiner vier Kinder macht im Frühjahr Abitur, deshalb wird seine Frau mit der Tochter noch in Esslingen bleiben. Zudem ist noch ungeklärt, ob das Dekanat bis zum 1. September renoviert und beziehbar ist. Spätestens zum Frühjahr 2024 möchte Krannich dann fest in Ulm leben.

Torsten Krannich wuchs mit der kirchlichen Jugendarbeit in Thüringen auf. Ihm ist es angesichts sinkender Mitgliederzahlen der Kirchen ein Anliegen, Kirche, Kirchen und kirchliche Traditionen zu bewahren und an kommende Generationen weiterzugeben, sagt er – gleichzeitig legt er großen Wert auf die digitale Präsenz der Kirche. So wie der Ulmer Münsterturm weithin erkennbar das Evangelium verkündet, müsse Kirche auf vielen Kanälen und besonders in den sozialen Medien sichtbar sein. „Wenn wir von Digitalisierung in der Kirche sprechen, reicht es nicht aus, auf die Homepage zu verweisen.“ Es müssten zum Beispiel Dinge wie eine Tauf- oder Trauanmeldung auch einfach und unkompliziert übers Smartphone möglich sein. Kirche müsse als moderner Dienstleister auch solche Verwaltungsabläufe ins 21. Jahrhundert holen.

Torsten Krannich hat auch außerkirchliche Berufserfahrung

Torsten Krannich hat auch außerkirchliche Berufserfahrung. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Facharbeiter für Steuerungs-, Mess- und Regelungstechnik und studierte dann nach dem Zivildienst in Berlin und Jena Theologie. Nach der Promotion folgte ein Vikariat in Steinenberg. Das Pfarramt in Esslingen hat Torsten Krannich seit 2013 geschäftsführend inne. In seiner Freizeit forscht und publiziert er zu kirchen- und kunstgeschichtlichen Themen.

