Ex-Myer‘s ab sofort geschlossen: M-Club in Ulm wurde an neuen Eigentümer verkauft

Auf 19 Uhr war in den Sozialen Netzwerken ein Statement angekündigt. Nach 19 Uhr stand das Statement dann auch auf der Webseite des M-Clubs. „Nach vielen unvergesslichen Jahren möchten wir euch heute mitteilen, dass der M-Club offiziell verkauft wird. Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen - zu viele Erinnerungen, Nächte voller Freude, Begegnungen und Geschichten verbinden uns mit diesem besonderen Ort“, heißt es dort. Wer der Käufer aber ist, wird nicht verraten. Das verrät Inhaber Marc Wölfle erst auf Nachfrage und im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Ulmer Makler hatte den M-Club 2020 übernommen. Damals hieß der Laden noch „Myer‘s“ und so dürfte er vermutlich noch bei vielen bekannt sein. Der Name beziehungsweise die Namensrechte aber wurden im Rahmen der Insolvenz des früheren Betreibers, dem Vorgänger von Wölfle, verkauft und gingen an Bestrim Berisha, einen einst stadtbekannten Bordellbetreiber sowie Geschäftsführer der Shibar und des RulesClubs.

M-Club in Ulm wurde verkauft: „Die jungen Leute scheinen das Feiern verlernt zu haben“

Bewusst lösen vom früheren Konzept wollte sich auch der zu diesem Zeitpunkt noch 43-jährige Wölfle. „Für meine Generation und darüber gibt es in Ulm kaum Angebote“, sagte er damals. Damals, das war noch während der Corona-Pandemie. Und davon scheint sich das Nachtleben bislang nicht erholt zu haben. „Die jungen Leute scheinen das Feiern verlernt zu haben“, sagt Wölfle am Montagabend im Gespräch mit unserer Redaktion. „Vielleicht haben sie aber auch nicht mehr die Mittel dazu.“

Zu den Gründen des Verkaufs sagt Wölfle schlicht und einfach: „Ein Club ist in der heutigen Zeit nicht mehr rentabel. Es funktioniert nicht mehr.“ Und es nicht nur ihm so, sondern die anderen Betreibern in Ulm und in anderen Städten Deutschlands hätten dasselbe Problem. Seit Monaten schon spiele er daher mit dem Gedanken, wie es weitergehen soll. In den vergangenen Wochen habe er noch einmal genauer beobachtet, wie die Partys verlaufen. Die Gästezahlen aber seien immer weiter nach unten gegangen. Und das obwohl September, Oktober und November als „gute Monate“ gelten. „Da haben wir uns entschieden, die Reißleine zu ziehen.“

Osman Kavak von der Forelle ist Käufer des M-Clubs

Am Montagmorgen sei der Kaufvertrag unterzeichnet worden. Nicht für die Immobilie, sondern lediglich für den Club. Ab sofort sei der nun auch geschlossen. Am Mittwoch sollen die Räumlichkeiten an den neuen Eigentümer übergeben werden.

Der neuer Eigentümer ist laut Wölfle der Ulmer Gastronom Osman Kavak. Ihm gehört unter anderem das Restaurant Forelle im Ulmer Fischerviertel. Was der mit dem M-Club vorhat, wollte Wölfle nicht verraten und verwies an Kavak selbst. Der aber war für unsere Redaktion am Montagabend noch nicht zu sprechen.

Auf der Webseite des M-Clubs heißt es: „Wie es mit dem M-Club weitergeht, werden wir euch rechtzeitig mitteilen. Es ist noch nicht das endgültige Ende - sondern ein neuer Abschnitt, über den wir euch bald mehr erzählen werden.“ Und abschließend: „Danke für alles.“ (mit heo)