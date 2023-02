Exhibitionist gefasst: 29-Jähriger soll Frauen sein Glied gezeigt haben

Bei den Sedelhöfen in Ulm soll sich ein Mann "unsittlich" gezeigt haben. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

"Unsittlich" soll sich am Donnerstag ein 29-Jähriger in Ulm gezeigt haben. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann vorbeigehenden Frauen sein entblößtes Glied gezeigt. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 17.10 Uhr war demnach eine Streife der Bundespolizei am Albert-Einstein-Platz unterwegs. In der Sedelhof-Passage sei den Beamten ein Mann aufgefallen, der wohl vorbeigehenden Frauen sein entblößtes Glied zeigte.

Eine Streife der Polizei Ulm-Mitte kam zur Unterstützung und nahm den 29-Jährigen mit. Ermittlungen sollen ergeben haben, dass der Mann bereits am Vormittag in der Innenstadt aufgefallen war. Der 29-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Außerdem erteilte ihm die Polizei einen Platzverweis.

Die Polizei Ulm bittet Zeugen und Zeuginnen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)