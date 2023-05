Ulm

15:05 Uhr

Exhibitionist treibt sich am Spielplatz herum

Unsittlich zeigt sich ein Mann unweit fussballspielender Männer und Kinder am Blaupark in Ulm. Er steht mit geöffnetem Hosenladen an einem Baum.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, beobachte eine Zeugin bereits am vergangenen Samstag gegen 19.30 Uhr einen Exhibitionisten im Blaupark in Ulm. Der Unbekannte stand demnach mit geöffnetem Hosenladen an einem Baum. In einiger Entfernung sollen sich Fußballspielende Männer und Kinder auf einem Spielplatz befunden haben. Kurze Zeit später entfernte sich der Mann. Durchgeführte Ermittlungen der Polizei brachten bislang keine weitere Erkenntnis zu dem Unbekannten. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Der soll nur etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und um die 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur. Er soll blaue Jeans und einen roten Pullover getragen haben. (AZ)

