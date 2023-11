Ulm

Exkursion im Klärwerk: Wie Forellen auf die Anti-Baby-Pille reagieren

Plus Das Museum Brot und Kunst lud zu einer Exkursion in das Klärwerk Steinhäule. Dabei erfuhren die Besucher und Besucherinnen viel Wissenswertes und Erstaunliches.

Das Museum Brot und Kunst hat seine aktuelle Ausstellung um eine Exkursion ergänzt. Diese führte an einen Ort, der nicht sehr häufig im Licht der Öffentlichkeit steht, doch direkt mit zehntausenden "Örtchen" in der Region Ulm/ Neu-Ulm verbunden ist: ins Klärwerk Steinhäule. In der rund 30 Hektar großen Anlage nahe dem Kraftwerk Böfinger Halde werden nicht nur die Abwässer von 220.000 Einwohnern und zahlreichen Industriebetrieben geklärt, von dort ergehen auch Frühwarnungen vor Infektionswellen.

Im Klärwerk Steinhäule wird Dünger aus dem Abwasser gewonnen

Den Anlass für die gut nachgefragte Besichtigung lieferte die Tatsache, dass dort auch Dünger produziert wird. Denn diesem Thema geht das im historischen Salzstadel in Ulm untergebrachte Haus gerade in einer sehenswerten Ausstellung nach: "Lebenselixier" rückt diesen "Zauberstoff" in den Fokus, mit all seinen Vorteilen und Schattenseiten. Die Wissenschaft interessiert sich schon seit langem dafür, und auch im "Steinhäule" ist die Erfahrung und das technische Know-how förmlich spürbar. In beiden Welten bildet beispielsweise das Phosphat eine Schnittmenge, ein begehrter Dünger, dessen natürliche Vorkommen immer knapper werden. 200 Tonnen können pro Jahr im Klärwerk aus den Abwässern "rückgewonnen" werden, erläuterte Werksleiter Erwin Schäfer in seiner Einführung.

