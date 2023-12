Ulm

06.12.2023

Expeditionen in fremde Welten mit dem Philharmonischen Orchester Ulm

Plus Das zweite Philharmonische Konzert unter dem Spielzeitmotto "Kosmos" entdeckt Mozart, Dvorak und Marggraf. Dabei erlebt das Publikum ein Wechselbad der Stimmungen.

Von Florian Arnold

Nachdem das Thema Meer und Wasser in der vergangenen Konzertsaison faszinierende Werke und Zusammenstellungen ermöglichte, wird das Thema „Kosmos“ in der aktuellen Spielzeit sicherlich auch ein spannungsvolles Aufeinandertreffen von alt und neu, Moderne und Tradition ermöglichen. Im zweiten Philharmonischen Konzert trafen Antonín Dvořák, Wolfgang Amadeus Mozart und Jens Marggraf aufeinander.

Das Philharmonische Orchester fliegt in den eisigen Weltraum

In die eisigen Weiten des Weltraums, genauer: Zu den Monden des Jupiter führte Jens Marggrafs Suite „Sidera Medicea“, die „Mediceischen Gestirne“, wie sie der Gunzenhausener Astronom Simon Marius nannte. Marggraf, 1964 in Meiningen geboren, studierte Komposition und Klavier. „Sidera Medicea“ besteht aus vier Sätzen, beginnt mit einem verrätselten Klangaquarell zu „Kallisto“, dessen von Meteoreinschlägen gezeichnete Oberfläche sich klanglich durch das Wispern von Streichern und gelegentlichen Kommentaren durch Klavier oder Bläser porträtiert sah. Der Eindruck von Eisigkeit und Fremdheit ist beherrschend und zieht sich auch durch die Folgesätze „Ganymed“, „Europa“ und „Io“. Kühl erheben sich auch die Klänge zu Ganymed, flirrendes Violinflüstern und knisternde, dissonante Einwürfe von Schlagwerk und Bläsersektion mäandern durch Melodiefragmente, die bis zuletzt ohne echtes Schwerkraftzentrum bleiben. Erst im finalen „Io“ findet der Hörer dann etwas zum Festhalten in den aufbrechenden Rhythmen und einem endgültigen Ausbruch, der die vulkanische Seele des Mondes abbildet.

