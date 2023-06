Fachkräftebrücke von Indien nach Ulm geplant

Die Handwerkskammer Ulm hat das Pilotprojekt Fachkräftebrücke initiiert. Mithilfe einer Agentur suchen die Berater der Kammer Auszubildende in Indien und Südafrika.

Dass der Fachkräftemangel real ist, weiß jeder, der dieser Tage versucht schnell einen Handwerker ins Haus zu bekommen. Und auch in der Betriebsnachfolge hapert es rund um Ulm. Ein Pilotprojekt soll helfen.

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm gibt es rund 3000 Betriebe, die einen Inhaber haben, der mindestens 60 Jahre alt ist. Viele dieser Inhaberinnen und Inhaber aus geburtenstarken Jahrgängen gehen demnächst in den Ruhestand und spätestens dann wird das ganze Ausmaß des Fachkräftebedarfs deutlich werden. Dabei lässt sich der Bedarf an Handwerkerinnen und Handwerkern schon jetzt auf dem inländischen Arbeitsmarkt nicht mehr decken.

Handwerk in Ulm sucht in Indien und Südafrika Fachkräfte

Viele regionale Betriebe suchen derzeit Fachpersonal, um die Kundenaufträge abzuarbeiten. Um sie bei der Fachkräftesuche zu unterstützen, hat die Handwerkskammer Ulm das Pilotprojekt Fachkräftebrücke initiiert. Mithilfe einer Agentur suchen die Berater der Kammer Auszubildende in Indien und Südafrika. Im Moment wird der Bedarf der Mitgliedsbetriebe abgefragt. Die Interessenten aus dem Ausland werden sorgfältig ausgewählt. Wer infrage kommt, durchläuft einen sechsmonatigen Sprachkurs im Heimatland. Nur wer den Test zum B1-Level besteht, kann ein Visum bekommen. Aktuell führt die Kammer Interviews mit Interessenten in Indien. Die meisten haben bereits Bau-Vorerfahrung, größtenteils sogar einen Bachelor-Abschluss im technischen Bereich.

Das fordert die Handwerkskammer Ulm

Aber in Indien sind viele Arbeitsverhältnisse prekär: Festanstellungen gibt es auf dem indischen Bau selten, die Bezahlung ist überwiegend schlecht und die Arbeitslosenquote hoch. Diese jungen Menschen sind meist zwischen 25 und 30 Jahre alt und wollen sich eine bessere Zukunft aufbauen. Wenn sie die Vorbereitungsphase erfolgreich abschließen, haben sie die besten Voraussetzungen dafür. Sie können für die Dauer der Ausbildung in Deutschland bleiben, mit der Option, eine unbefristete Arbeitserlaubnis nach erfolgreicher Gesellenprüfung zu erhalten. "Wir haben in unserem Land viel zu bieten für eine gute Zukunftsgestaltung. Das Thema ist komplex und sensibel: Wir wollen jungen Menschen bei uns eine berufliche und menschliche Heimat anbieten. Und arbeiten allein reicht für ein gutes Leben nicht aus", sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Mehlich fordert einen Paradigmenwechsel: Weg vom Verhindern, hin zum Ermöglichen des Zuzugs und zum willkommen heißen. In unseren Behörden und Auslandsvertretungen muss eine Willkommenskultur Einzug halten – das wird eine Herkulesaufgabe. Mehlich betont: "Nur so können wir im Ausland fähige Fachkräfte gewinnen, die wir dringend im Handwerk benötigen, und hier in Beruf und Gesellschaft erfolgreich integrieren."(AZ)