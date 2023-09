Fachmagazin Opernwelt: Zwei Auszeichnungen gehen nach Ulm

Das Theater Ulm und der gebürtige Ulmer Sänger Konstantin Krimmel dürfen sich über Auszeichnungen der Fachzeitschrift "Opernwelt" freuen.

Bei der viel beachteten Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt werden alljährlich die herausragenden Leistungen der vergangenen Spielzeit gekürt. Nun wurde das Votum der 42 Journalistinnen und Journalisten bekannt gegeben. In Ulm kann man sich über zwei Auszeichnungen freuen.

Kay Metzgers Ulmer Inszenierung von Charles Tournemires "La Légende de Tristan" sorgte bereits bei der Premiere für große mediale Aufmerksamkeit, nun folgte die Ehrung als "Uraufführung des Jahres" durch die Opernwelt. 'Hervorgehoben als außerordentliche Leistung wird nicht allein das entdeckerische Wirken, diese Oper in ihrem Wert erkannt und für das Publikum erschlossen zu haben. Zur "Uraufführung des Jahres" wurde die Produktion auch durch die überzeugende Regie Kay Metzgers und der Ausstattung von Michael Heinrich sowie die bemerkenswerten Qualitäten des Orchesters unter der Leitung von Generalmusikdirektor Felix Bender und des Ensembles, insbesondere An De Ridder, Markus Francke, Dae-Hee Shin, I-Chiao Shih und Joshua Spink.

Konstantin Krimmel ist der "Nachwuchssänger des Jahres". Foto: Dagmar Hub (Archivbild)

Und auch der gebürtige Ulmer Konstantin Krimmel wurde von Kritikerinnen und Kritikern der Opernwelt bedacht. Er ist zum Nachwuchssänger des Jahres gewählt worden. Der Bariton, der schon seit frühester Kindheit Musik macht - er lernte auch Klavier und Fagott - ist derzeit Mitglied im Ensemble der Bayerischen Staatsoper in München, wo er ab Ende Oktober als Figaro zu sehen sein wird. Laut Berichten von BR Klassik lobten die Opernwelt-Kritiker speziell Krimmels herausragende Darbietungen in den Opern Mozarts, Hosokawas und Haas' sowie dessen Neuaufnahme von Schuberts Liedzyklus "Die schöne Müllerin", den Krimmel vor Kurzem auch in der Region bei den ersten Elchinger Musiktagen in einer bejubelten Aufführung zum Besten gab. (mit AZ)