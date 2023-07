Fahranfänger passt beim Abbiegen nicht auf: 22.000 Euro Schaden

Der 18-Jährige übersieht den Mercedes einer 62-Jährigen. Das Auto der Frau muss abgeschleppt werden, die Fahrerin kommt leicht verletzt ins Krankenhaus.

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger hat am Donnerstag in Ulm beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen und einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 22.000 Euro. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen.

Polizei meldet Unfall von Fahranfänger in Ulm

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem BMW in der Talfinger Straße. Er war in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog nach links in die Wielandstraße ab. In der Eberhardtstraße fuhr eine 62-Jährige. Sie war in Richtung Talfinger Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Die Ampelanlage zeigte für beide Grün.

Der Fahranfänger übersah wohl die entgegenkommende Frau mit ihrem Mercedes, die Vorrang hatte. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 62-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro. Auf den Fahranfänger kommt nun eine Anzeige zu. (AZ)