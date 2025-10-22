Fahrerin will Gas mit Bremse verwechselt haben: Auto kracht in stehendes Fahrzeug

Im Ulmer Stadtteil Lehr ist am Dienstagnachmittag ein Unfall passiert. Eine Autofahrerin fuhr auf ein stehendes Auto auf. Ihre Beifahrerin kam danach vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-Jährige gegen 15.35 Uhr mit ihrem Opel in der Ringstraße in Richtung Junginger Straße unterwegs. Dort war die Ampel rot und es standen Fahrzeuge. Ihren eigenen Angaben zufolge soll sie dann das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt haben und prallte einem Fiat in das Heck. Der Fiat wurde dann auf einen davor stehenden VW geschoben. Eine 67-jährige Beifahrerin im Fiat klagte über Schmerzen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (AZ)