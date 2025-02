Fahrkartenkontrolle in Ulmer Straßenbahn eskaliert

Eine Fahrkartenkontrolle ist am Freitag (28. Februar 2025) in Ulm eskaliert. Ein 20-Jähriger soll einen Kontrolleur in einer Straßenbahn am Ehinger Tor attackiert haben.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 14.20 Uhr. Der 20-Jährige habe bei der Kontrolle ein Deutschlandticket vorgezeigt, soll sich aber geweigert haben, seinen Ausweis zu zeigen. Der 32 Jahre alte Kontrolleur habe den Mann daraufhin aufgefordert, zur weiteren Überprüfung an der Haltestelle Ehinger Tor auszusteigen. Daraufhin soll der 20-Jährige den Kontrolleur angegriffen und ihm laut Zeugen am Hals gepackt haben. Der Kontrolleur soll dem 20-Jährigen daraufhin einen Faustschlag verpasst haben.

Im weiteren Verlauf habe sich herausgestellt, dass der Fahrgast kein gültiges Deutschlandticket hatte. Dieses sei auf einen anderen Namen ausgestellt gewesen, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. (AZ)