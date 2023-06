"Fahrübungen" mit lautem Motor: Polizei stoppt auffällige Autofahrt in Ulm

In der Ulmer Weststadt lässt ein 31-Jähriger öfter den Motor stark aufheulen. Das passt Zeugen nicht. Sie rufen die Polizei.

Ein 31-Jähriger ist am Sonntag bei "Fahrübungen" in der Ulmer Weststadt aufgefallen, wie es die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Zeugen hätten den VW kurz vor 20 Uhr in der Kleiststraße gemeldet, nachdem er öfter seinen Motor stark aufheulen lassen habe.

Eine Polizeistreife fuhr dorthin und stoppte den VW. Am Steuer habe der 31-Jährige gesessen, der laut Polizei "Fahrübungen" macht, obwohl er keinen Führerschein hat. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Auch gegen den Eigentümer des VW wird jetzt ermittelt. Der 34-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)