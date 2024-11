Falschgeldfund bei Kontrolle im Apothekergarten Ulm: 50-Euro-Schein beschlagnahmt

Am Dienstag hatte ein Mann in Ulm Falschgeld bei sich. Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen zur Mittagszeit im Apothekergarten an der Donau. Da er für den Bereich ein Aufenthaltsverbot hatte, wurde er nach Polizeiangaben durchsucht.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen gefälschten 50-Euro-Schein. Der wurde beschlagnahmt. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen und er sieht einer Anzeige wegen Verdacht der Geldfälschung. (AZ)