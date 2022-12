Ulm

Fanprojekt und Wohncontainer: Ulm gibt 2023 mehr Geld aus

Hier, auf dem ehemaligen Wohnmobilstellplatz in Ulm unweit des Ulmer Donaustadions, sollen bald Geflüchtete in Containern wohnen.

Plus Der Ulmer Gemeinderat setzt in den Beratungen Wünsche für den Haushalt 2023 durch. Zwänge verursachen weitere Kosten. Bürgermeister Bendel ist optimistisch.

Von Sebastian Mayr

Die Stadt Ulm will im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 153 Millionen Euro schultern und dafür neue Schulden in Höhe von 28,5 Millionen Euro aufnehmen. Erster Bürgermeister Martin Bendel sagte, die Aufgaben seien anspruchsvoll und Prognosen angesichts der aktuellen Lage besonders schwierig. "Wir lassen uns von dieser Situation aber nicht verunsichern, sondern geben mit dem Plan ein deutliches Signal der Zuversicht an die Bürgerinnen und Bürger und an die regionale Wirtschaft."

