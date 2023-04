Ulm

07:00 Uhr

Fast drei Millionen Euro für neue Gleise und Radwege im Ulmer Westen

Plus Die Gleise der Straßenbahnlinie 1 müssen erneuert werden. In der Söflinger Straße werden die Arbeiten den Verkehr stark behindern. Dort geschieht noch mehr.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Zwischen dem Theodor-Heuss-Platz und der Königstraße müssen die Straßenbahnen in der Söflinger Straße langsamer fahren, als vorgesehen. Die Gleistrasse der Linie 1 stammt in diesem Abschnitt aus den 90er-Jahren und ist in schlechtem Zustand – wie auch in anderen Bereichen. Das liegt daran, dass auch viele Busse dort rollen. Für diese Lasten ist der Belag nicht ausgelegt. Zwischen Mai und September wird die Gleistrasse erneuert, in dieser Zeit werden auch die Haltestelle "Magirusstraße" und die Fahrradroute zwischen Kuhberg und Blaubeurer Straße umgebaut. Die SWU wollen 2,6 Millionen Euro investieren und hoffen auf Fördergeld, die Stadt wird wohl knapp 200.000 Euro ausgeben.

Für die Arbeiten wird der enge Straßenabschnitt voll gesperrt. Eine Gutachterin kam zum Ergebnis, dass die umliegenden Straßen die zusätzlichen Autos aufnehmen können. Auch Radfahrerinnen und Radfahrer müssen aus Sicherheitsgründen auf Umleitungen ausweichen. Für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Rettungsdienste bleibt jederzeit eine Zufahrt aus mindestens einer Richtung offen. Wer zu Fuß in der Söflinger Straße unterwegs ist, muss nur zu manchen Zeiten kleinere Umwege auf sich nehmen. Etwa, wenn an der Ampelanlage gearbeitet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen