Faszination für ungewöhnliche Autos: Zu Besuch bei der "US-Car"-Gemeinde

Plus Barockes Design, glänzendes Chrom, wummernde Motoren: Das Treffen der Amischlitten in Ulm ermöglicht den großen Auftritt mit und ohne Verhaltensauffälligkeiten.

Von Thomas Vogel

Es geht allmählich auf die Mittagszeit zu, als sich der riesige Parkplatz vor dem Iveco-Werk im Ulmer Donautal immer mehr füllt. An der Einfahrt aber gibt es eine Einlasskontrolle, die so streng ist wie die Türsteher einer Edeldisco. Rein an Autos darf nur, was aus US-Produktion ist. Ab dieser Schranke aber gilt Toleranz und Vielfalt. Die Mustangs aus jüngerer Zeit sind ebenso willkommen wie die Schnauferl aus den Zeiten der großen Depression oder die Straßenkreuzer aus den fortschrittsgläubigen 1960er Jahren. Ein Panoptikum der US-amerikanischen Automobilgeschichte kommt hier schließlich zusammen, viel glänzendes Chrom, barockes Blechdesign, Kühlergrills so groß wie Sideboards, viel Sonderbares. Manche Verhaltensauffälligkeiten lassen sich beobachten.

Die langgestreckte Seifenkiste etwa, die behauptet, ein Auto zu sein. Der Kompressor, der aus der Kühlerhaube ragt und auf Gasdruck grelle Töne der Aggression von sich gibt. Oder der ganze Stolz von Odin Krammer, ein Dodge Charger mit Blaulicht oben drauf und Suchscheinwerfer am Frontholm. Ein ehemaliges Polizeiauto also, zu dem sein Besitzer insofern passt, als dass er eine Phantasie-Uniform trägt. Andere tragen in ihrer Freizeit Ritterrüstung oder werden zu Römern, wollen sie sich aus dem Alltäglichen absetzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

