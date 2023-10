Favorit steht fest: Hier soll das Einstein-Discovery-Center entstehen

Vier Standorte waren für das Großprojekt von Star-Architekt Daniel Libeskind im Gespräch. Jetzt gibt es einen "klaren Favoriten" mit einem "Wermutstropfen".

Zuletzt klang es danach, als sei es mehr als fraglich, dass das Albert-Einstein-Discovery-Center auf dem vorgesehenen Grundstück der alten Posthalle unweit des Ulmer Bahnhofs realisiert werden kann. In der Zwischenzeit aber hat sich die Bauverwaltung der Stadt Ulm alle infrage kommenden Areale angeschaut. Das Ergebnis: Die ehemalige Posthalle werde nach wie vor als Standort für das 90-Millionen-Euro-Projekt, das im Jahr 2029 fertig sein soll, favorisiert. Und das trotz "kleiner Wermutstropfen". Ende Oktober will man sich nun erneut im Ulmer Rathaus treffen, um über den aktuellen Stand zu beraten.

Bereits vor wenigen Monaten hatte Jens Burkert, der Vize-Vorsitzende des Albert-Einstein-Discovery-Center-Vereins, bekräftigt, dass es inzwischen einen "großen Konsens" zwischen Stadtverwaltung und Gemeinderat gibt. Es werde nun von "wir" gesprochen, nicht mehr alleine der Verein, der das Projekt realisieren möchte. Am Donnerstag gab die Stadt nun eine Pressemitteilung heraus, in der es ebenfalls um die "gemeinsame Suche" von Verein, Gemeindefraktionen und Stadtverwaltung nach "dem besten Standort" für das geplante Einstein-Discovery-Center geht. Das müsse ein Standort sein, der zentral gelegen und groß genug ist, der vor allem aber auch in den kommenden Jahren tatsächlich bebaut werden kann.

Star-Architekt Daniel Libeskind (von links) bei einer Besichtigung der alten Posthalle zusammen mit Nancy Hecker-Denschlag, Nina Libeskind und Ditte Endriß. Foto: Albert Einstein Discovery Center Ulm

Vier Grundstücke seien demnach im Gespräch: das Grundstück "Gleis 44" an der Schillerstraße, der ZOB neben dem Bahnhof, das alte SWU-Gebäude an der Karlstraße und die ehemalige Paketposthalle. Jene Standorte seien nun in den vergangenen Monaten im Hinblick auf Verfügbarkeit und Eignung überprüft worden. Dabei habe sich als "klarer Favorit" die ehemalige Paketposthalle herauskristallisiert.

Einstein-Discovery-Center: Warum die Stadt Ulm die alte Posthalle als Standort favorisiert

Die Halle sei aufgrund ihrer zentralen Lage direkt neben dem Hauptbahnhof und der Nähe zu öffentlichen Parkhäusern sehr gut geeignet und liege prominent einsehbar gegenüber den Bahnstrecken sowie der Stadteinfahrt über die Ludwig-Erhard-Brücke, schreibt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) in seiner Einladung für die Gesprächsrunde am 27. Oktober. Vor allem sei es inzwischen gelungen sicherzustellen, dass Grundstück und Halle einschließlich der nördlich angrenzenden Flächen bis Anfang 2026 bereitgestellt werden könnten. Damit sei eine Realisierung auf diesen Flächen im Rahmen des Zeitplans, den der Verein habe, möglich, so Czisch.

Einen "kleinen Wermutstropfen" aber gibt es: Eine Erweiterung in westlicher Richtung, wo die Deutsche Bahn Gleisflächen habe, sei derzeit noch nicht möglich. Die Bahn brauche den Bereich als Baustelleneinrichtungsfläche für künftige Baumaßnahmen. Damit diese Fläche frei wird, sei ein zeitaufwendiges eisenbahnrechtliches Verfahren erforderlich. Unsicher sei derzeit zudem, inwieweit die Fläche der südlich angrenzenden Halle zum Postareal zeitnah in die Planungen einbezogen werden könne: Bis zur Fertigstellung des Werkstattgebäudes des Theaters sind dort nämlich die Probebühnen sowie umfangreiche Lagerflächen des Theaters untergebracht.

Lesen Sie dazu auch

Trotz dieser Einschränkungen will man bei der Stadt auf die alte Posthalle als künftigem Standort setzen. Alle anderen vorgeschlagenen Grundstücke seien entweder zu klein oder stünden nicht innerhalb der geforderten Zeit zur Verfügung. Das K1, der "Glaspalast" der SWU könnte beispielsweise frühestens ab 2029 bebaut werden. Dort ist die Netzleitstelle der Stadtwerke angesiedelt und außerdem stünde eine Altlastensanierung an. Und das wäre für den Verein ja zu spät. Denn der möchte 2029 das Einstein-Discovery-Center eröffnen, wenn sich das Geburtsjahr Albert Einsteins zum 150. Mal jährt. Gebaut werden soll vom Star-Architekten Daniel Libeskind. (AZ/krom)