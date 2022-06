Federleichte Objekte: Michael Danner stellt in der Galerie im Kornhaus aus

Noch bis zum 18. Juli sind die Werke des aus Burlafingen stammenden Künstlers Michael Danner in Ulm zu sehen. In seinem neuen Buch erklärt er seine Kunst.

Tippt man ganz vorsichtig mit dem Finger an das geschwungene Federstahlband, versetzt die kleine Berührung das Objekt in leichte Bewegung – doch immer bleibt es in Balance. Das Gleichgewicht und offene, durchlässige Räume sind es, die dem in Burlafingen geborenen Künstler Michael Danner am Herzen liegen. Derzeit stellt er in der Galerie im Kornhauskeller aus – und hat ein neues Buch zu seiner Konzeptkunst vorgelegt. „Nichts ohne das Andere“ heißt es.

Nahezu federleicht ist ein Objekt, das einen ganzen Raum füllt – und gleichzeitig einen Raum schafft. Es besteht aus zwei dünnen Federstahlstangen, die Danner so in Halterungen fixiert und gespannt hat, dass sie unter Spannung stehen und ein fast materieloses, aber enorm großes und ausbalanciertes Objekt im Raum bilden. Das Objekt bewegt sich bei geringster Berührung ähnlich einem zu Boden gesunkenen Gasballon, frei, fast schwebend, doch hat der Ballon eine Hülle, während das Objekt jeden Freiraum hat, um in den Raum zu greifen oder durch ihn hindurch. „Der Zwischenraum ist etwas, was mich sehr interessiert“, erklärt der 70-jährige Künstler. Zu einigen der Plastiken gibt es gemalte zweidimensionale Ergänzungen im gleichen Raum der Galerie, in dem sich das Objekt befindet.

Ausstellung im Kornhaus Ulm: Schwer und leicht wird entgegengestellt

„Die Treppe des glücklichen Scheiterns“ biegt sich desto weiter nach unten - und macht es dem Menschen, der sie fiktiv emporsteigt, umso weniger anstrengend - je höher sie erklommen wird. Spannend ist ein Raum, in dem Michael Danner Bilder von fliegenden Vögeln am Boden liegenden gefalteten Fliegern aus Bleiblech gegenüberstellt – Objekte von großer Schwere, dennoch leicht verformbar und an das kindliche Papierfalten erinnernd.

Wer zu den Öffnungszeiten der Ausstellung in die Galerie im Kornhaus kommt, die bis zum 16. Juli zu sehen ist, kann in den Räumen im Obergeschoss auch Ulms älteste erhaltene Küche bewundern, einen gemauerten Ofen mit offenem Kamin aus dem 16. Jahrhundert. Über Michael Danner erhältlich ist sein neues Buch, in dem der Künstler sein Konzept der Wechselwirkung in Bildern und Texten erläutert.

