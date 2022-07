Feiner Folkpop mit den Mighty Oaks im Ulmer Zelt

Die Mighty Oaks bringen entspannten Folkpop ins ausverkaufte Ulmer Zelt. Die Fans feiern die Hits der Berliner Band - am besten kommt jedoch ein bekannter Coversong an.

Es sei ihm ganz egal, ob die Besucherinnen und Besucher im Ulmer Zelt den Text können oder nicht - Hauptsache, alle singen alles, forderte Mighty Oaks-Frontman Ian Hooper auf der Bühne. Ihm stecken noch die Covid-Konzerte in den Knochen, bei denen das Publikum weit verteilt auf Stuhlgruppen oder an Tischen saß. "Da hatten wir manchmal das Gefühl, wir stören die", sagt Hooper. Das ist im ausverkauften Zelt natürlich anders. Die Fans singen mit, klatschten mit, tanzen mit und zeigen der Band: "Schön, dass Ihr da seid."

Frontman Hooper rechnet mit seinem Heimatland ab

2021 hatte die Band, zu der neben dem Amerikaner Ian Hooper auch Bassist Craig Saunders aus England und der Italiener Claudio Donzelli (Gitarre, Keyboard) gehören, ihr jüngstes Album veröffentlicht. Mexico heißt es und ist noch ein bisschen persönlicher, als die bisherigen Platten. Da bietet das Zelt die perfekte Kulisse für die neuen Songs wie "Land of broken Dreams". Hooper rechnet darin mit seinem Heimatland, den USA, ab.

Mit der Entscheidung des obersten US-Gerichts zum Thema Abtreibungen, das Frauenrechte extrem beschneidet, hat das Lied an Aktualität gewonnen. "Es ist furchtbar, was dort gerade passiert", sagt Hooper. Die USA würden immer als Land der Freiheit und der Träume dargestellt, doch das stimme nicht. Dennoch beeindrucke es ihn, wie die Menschen am "American Dream" festhalten und nicht die Hoffnung verlieren, erklärt Hooper. "But now those dreams are all you got", singt er im Refrain. Dir bleiben nur die Träume.

Gespielt wird natürlich auch der bisher größte Hit der Band, die 2014 ihren Durchbruch hatte. Dabei hatten die Mighty Oaks zwischenzeitlich gar keine Lust mehr auf ihren Erfolgssong "Brother", wie sie vor drei Jahren beim Dornstadter Obstwiesenfestival verraten hatten.

Die Mighty Oaks trauen sich auch unplugged

Um auf der Bühne richtig Gas geben zu können, hat sich die dreiköpfige Band für ihre aktuelle Tour Unterstützung von zwei weiteren Musikern geholt: Drummer Joda Foerster und Gitarrist Hannes Butzer sind beim Konzert in Ulm mit dabei und sorgen für den vollen Klang. Die Mighty Oaks haben aber ihre Wurzeln nicht vergessen. Dass es bei ihren Konzerten nur handgemachte Live-Musik zu hören gibt, wollen sie mit "All things go" in der Akustikversion beweisen. Die drei Bandmitglieder versammelt um ein Mikrofon schaffen so gegen Ende des eineinhalbstündigen Konzerts nochmal einen besonders intimen Moment.

Mighty Oaks machen feinen Folkpop, bei dem es Spaß macht, zuzuhören. Ihre Songs sind eingängig, die Texte gehaltvoll. Da ist es fast schade, dass nicht einer ihrer eigenen Tracks, sondern ein Cover für den Stimmungshöhepunkt bei ihrem Zeltkonzert sorgt. Aber gegen die Radiobekanntheit von "Watermelon Sugar" (im Original von Harry Styles) haben es die Mighty Oaks-Hits schwer.