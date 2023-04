Ulm

Femtastique-Festival im Roxy findet wieder statt

Plus Männer haben es auch in der Musikbranche noch immer leichter. Das Roxy will mit diesem Festival den anderen eine Plattform bieten. Diese Acts stehen auf dem Programm.

Von Dagmar Hub

Das Festival "Femtastique" setzte 2021 im Roxy erstmals bewusst seinen Fokus auf Frauen im Musikbusiness. Auch von der Planung über die Technik bis hin zur Fotografie soll bei "Femtastique" möglichst durchgehend eine weibliche Herangehensweise das Festival prägen. Nun gibt es – nach Verschiebungen – im Juni die zweite Auflage des Festivals. Termin ist am 9. und 10. Juni jeweils ab 20 Uhr.

Nachdem das Festival im Jahr 2022 abgesagt wurde (es sollte ursprünglich im Oktober stattfinden), sei es nicht möglich gewesen, alle für den Herbsttermin eingeladenen Bands für den neuen Termin 2023 zu verpflichten, sagt Roxy-Pressesprecher Henning Reinholz. Die Acts werden auch nicht wie eigentlich geplant an drei, sondern an zwei Abenden stattfinden. Cloudy June und Hyphen Hyphen konnten zum Beispiel am neuen Termin nicht. Deshalb werden nun unter der Projektleitung von Johanna Homburger am 9. Juni im Roxy Albertina Sarges&Band, SiEA und 24/7 Diva Heaven auf der Bühne stehen, am Folgetag spielen Vita, K.ZIA und Diana Ezerex. "Gut sieht es aus", freut sich Reinholz auf die beiden Abende des Festivals, das diesmal seinen Fokus bewusst auf das Thema Diversität und auf Künstlerinnen setze, die hinter dem neuen Begriff "FLINTA*" firmierten und in der Musikbranche diskriminiert würden, so das Roxy. FLINTA* steht dabei für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- und Agender. Das Sternchen soll verdeutlichen, dass in der Gruppe eben alle eingeschlossen sind, die nicht cis-männlich sind. Zusätzlich wird es im Rahmen von Femtastique zwei Workshops für FLINTA*s geben.

