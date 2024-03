Festnahme in Ulm: Mann schlägt Polizistin krankenhausreif

Ein 34-Jähriger wirft erst in Ulm erst wahllos E-Scooter und Mülleimer um. Dann schlägt er eine Polizeibeamtin krankenhausreif.

Am Donnerstag, gegen 10.12 Uhr, wurde der Polizei ein Randalierer in der Ulmer Innenstadt gemeldet. Dieser soll wohl am Bahnhof wahllos E-Scooter umgestoßen haben. Der Randalierer zog weiter in Richtung Olgastraße und soll dort mehrere Mülleimer umgestoßen haben.

Eine Streife des Polizeirevieres Ulm-Mitte traf den Randalierer kurz darauf in der Frauenstraße Ecke Frauengraben an. Der Randalierer soll sofort auf die Beamten losgegangen sein und gegen das Streifenfahrzeug getreten haben. Als die Beamten ausgestiegen waren, habe er sofort auf eine 25-jährige Polizeibeamtin eingeschlagen.

Gemeinsam mit ihrem 34-jährigen Streifenpartner gelang es schließlich, den Angreifer unter Kontrolle zu bringen. Er wurde in eine Zelle verbracht. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Angreifer wohl bereits am Morgen in einer Ulmer Unterkunft für Obdachlose randaliert habe. Dort soll er deshalb ein Hausverbot erhalten haben.

In Ulm dem Haftrichter vorgeführt

Durch die Schläge wurde die Beamtin verletzt und musste ihren Dienst beenden. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnte allerdings am selben Tag wieder entlassen werden. Ihr Kollege blieb unverletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der Verdächtige am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. (AZ)