Festnahme nach Attacke: Mann entkommt in Handschellen kurz der Polizei

Ein 37-Jähriger soll vor einem Supermarkt in Ulm zugeschlagen und Personen beleidigt haben. Nach seiner Festnahme konnte der Mann mit Handschellen kurzzeitig entkommen.

Vor einem Einkaufsmarkt in der Wielandstraße in Ulm soll ein 37-Jähriger am Montagabend Personen grundlos beleidigt und auch zugeschlagen haben. Nachdem der Mann festgenommen und zum Polizeirevier gebracht wurde, konnte er jedoch kurzzeitig in Handschellen flüchten. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr. Vor dem Supermarkt soll der 37-Jährige grundlos einen 22-Jährigen beleidigt haben. Direkt im Anschluss habe er diesen attackiert und auf ihn eingeschlagen.

Beim Eintreffen der Polizei soll der Mann versucht haben zu flüchten. Er konnte jedoch vorläufig festgenommen werden. Gegen seine Festnahme soll er sich widersetzt haben. Ihm seien daher Handschließen angelegt worden.

Vor dem Ulmer Polizeirevier gelingt dem Mann die Flucht

Vor dem Polizeirevier in der Innenstadt sei ihm dann kurzzeitig die Flucht gelungen. Im Bereich des Münsterplatzes soll er erneut festgenommen worden sein. Auch dagegen soll er sich gewehrt und die eingesetzten Polizisten beleidigt haben.

Gegenüber der Polizei habe er zunächst falsche Angaben zu seiner Person gemacht, heißt es. Doch seine Identität konnte dann "im Rahmen von Ermittlungen" geklärt werden. Dabei sei festgestellt worden, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Er kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. (AZ)