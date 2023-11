Ulm

Feuer in Tiefgarage gelegt: Landgericht Ulm sieht Mordversuch aus Rache

Die verrußte Einfahrt einer Tiefgarage am Ulmer Eselsberg am 2. April. Das Ulmer Landgericht hat nun das Urteil gegen den Mann gesprochen, der hier ein Feuer gelegt hat.

Plus Die Brandstiftung hat der Mann eingeräumt, doch töten wollte er angeblich niemanden. Die Kammer klärt eine letzte offene Frage – und spricht das Urteil.

Von Thomas Heckmann

Für neun Jahre muss ein 44-Jähriger in Haft, weil er im April in einer Tiefgarage am Ulmer Eselsberg Feuer gelegt hat und seine ehemalige Wohnung anzünden wollte – mitsamt der vier Menschen, die sich darin aufhielten. Die Brandstiftung hatte der Mann bereits beim Prozessauftakt gestanden. Er hatte aber behauptet, er habe niemanden umbringen wollen.

"Das traurige Ende einer Beziehung“ kommentierte Vorsitzender Richter Wolfgang Tresenreiter das Urteil. Die Ehe war gescheitert und dann blieb die Ehefrau mit ihrem neuen Partner auch noch im ehemals gemeinsamen Haus: "Man kann es nachvollziehen, dass eine Welt zusammenbricht." Doch der Angeklagte hätte nicht ein Jahr nach der Trennung Rache nehmen dürfen, statt eine Scheidung und eine finanzielle Neuordnung zu betreiben. Diese Rache wurde offenbar lange geplant, so fragte der Angeklagte einen Arbeitskollegen, ob er ihm eine Schusswaffe besorgen kann.

