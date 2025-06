Feuer vernichtet Theater-Lager: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Feuer am frühen Mittwochmorgen im Requisitenlager des Ulmer Theaters in der ehemaligen Paketposthalle in Ulm hat die Polizei mittlerweile neue Erkenntnisse zur Brandursache. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, wie die Ulmer Polizei am Freitag mitteilt. Beim Theater löst das „Ärger“ aus.

Die Brandermittler hätten den Brandort am Donnerstag erstmals betreten können, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilte. Die Kriminalpolizei habe dort Spuren sichern können, diese sollen nun ausgewertet werden. Zur genauen Klärung der Brandursache und dem genauen Hergang des Brandes hat die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten angeordnet. Die Kripo habe die Ermittlungen zu einer möglichen Täterschaft aufgenommen, heißt es.

Welche Rolle spielen drei Obdachlose beim Brand im Theater-Lager?

Ob es einen Zusammenhang mit einem Vorfall am Abend vor dem Brand gibt, lässt die Polizei in ihrer Mitteilung und auch auf Nachfrage offen. Drei Obdachlose im Alter zwischen 32 und 46 Jahren waren in dem Gebäude aufgegriffen und kontrolliert worden. Man überprüfe, ob die drei Personen etwas mit dem Feuer zu tun haben könnten, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Ein Kollege ergänzt am Freitag: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Ob es bereits Personen gibt, die unter Verdacht stehen, bleibt unklar.

Vertreter des Ulmer Theaters konnten den Brandort nach eigenen Angaben noch nicht betreten. „Es herrscht Betretungsverbot“, so Pressesprecher Lukas Sepp. Erst, wenn ein Statiker evaluiert hat dass das Gebäude sicher ist, könne es betreten werden.

Polizei geht von Brandstiftung aus, beim Ulmer Theater fragt man sich: Warum tut man sowas?

In dem Außenlager des Ulmer Theaters, dessen Hauptgebäude sich nur etwa 200 Meter davon befindet, waren Requisiten, Möbel, Bühnenbauteile und rund 30.000 Kostüme untergebracht. Vieles davon dürfte den Flammen zum Opfer gefallen sein. Die Polizei konnte die Höhe des angerichteten Schadens am Freitag noch nicht beziffern. Theater-Intendant Kay Metzger sprach von „unschätzbaren Werten“, die zerstört wurden. „Der Fundus ist das Lebenselixier für unsere Arbeit“, so Metzger.

Dass die Polizei seit Freitag von Brandstiftung ausgeht, war beim Ulmer Theater so bislang noch nicht bekannt, erklärt Pressesprehcer Sepp. In ihm löse das „Ärger“ aus, sagt er. „Man fragt sich: warum?“