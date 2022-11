Ulm

15:39 Uhr

Feueralarm im Polizeirevier Ulm-Mitte: Was heißt das für die Sicherheit?

Plus Feuerwehr und Rettungsdienst eilten am Montag zur Ulmer Polizei. Ein Brandalarm wurde ausgelöst. Was war passiert? Und was heißt das für die Arbeit der Polizei?

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Alarm im Polizeirevier Ulm-Mitte: Am Montagabend kurz nach 19 Uhr eilten Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Neuen Bau und stellten sich auch unweit des Weihnachtsmarktes auf. Unter Atemschutz betraten Feuerwehrleute das Polizeigebäude zwischen der Neuen Straße und dem Münsterplatz. Tagtäglich werden dort Notrufe betreut und übermütige Menschen zeitweise in Zellen untergebracht. Was war passiert? Und wie geht die Polizei bei einem Feueralarm vor, was heißt das für die Sicherheit in der Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

