Feuerwehr löscht Brand in der Neue Straße

In der Ulmer Neue Straße musste die Feuerwehr am Dienstag eine brennende Hausfassade löschen.

An einem Gebäude in der Neue Straße gerät die Fassade in Brand und muss gelöscht werden. Die Feuerwehr geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Die Ulmer Feuerwehr hat am Dienstag eine brennende Fassade in der Neue Straße gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung an dem Gebäude und verständigten die Feuerwehr. Während die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen konnten und damit Schlimmeres verhinderten, nahm die Polizei Ulm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Brand wurde vermutlich durch Zigarettenkippen verursacht Weil die Feuerwehr in einem Spalt zwischen Hauswand und Fassade zahlreiche Zigarettenkippen fand, gehen die Ermittler derzeit von fahrlässiger Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro. In der Neue Straße kam es während der Löscharbeiten, an denen 30 Feuerwehrleute beteiligt waren, zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs. (AZ)

