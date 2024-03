Feuerwehreinsatz am Ulmer Eselsberg: Polizei ermittelt nach drei Bränden

Am Ulmer Eselsberg werden drei Brände gelegt. Die Feuerwehr muss ausrücken. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Drei Mal ist in den vergangenen Tagen am Ulmer Eselsberg ein Feuer gelegt worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Ermittlerangaben setzte ein Unbekannter am Donnerstag gegen 19.30 Uhr das Hinterrad eines E-Bikes in Brand, das sich an einem Fußweg im Bereich des Agnes-Karl-Weges befand. Nahezu zeitgleich stellten Zeugen im angrenzenden Merianweg eine brennende Hecke fest. Die Feuerwehr Ulm löschte die beiden Brände. Der Schaden wird auf 2500 Euro.

Bereits vergangenen Freitag (8. März) hatte ein Unbekannter gegen 19 Uhr die gleiche Hecke im Merianweg in Brand gesetzt. Hierbei wurden laut Polizei die Hecke und ein Gartenzaun beschädigt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. (AZ)