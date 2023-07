Ulm

vor 17 Min.

Feuerwehreinsatz bei Brand in Wiblingen: Sofa fängt Feuer

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Ulm-Wiblingen aus. In einer Wohnung war ein Sofa in Brand geraten.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wagener Straße in Ulm-Wiblingen ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Die Ursache für das Feuer, das gegen kurz nach 11 Uhr gemeldet wurde, soll nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an einem Mehrfachstecker sein. Die Flammen sollen auf ein Sofa übergegriffen sein. Das Möbelstück wurde von den Einsatzkräften vors Haus gebracht und dort abgelöscht. (thhe) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

