Feuerwehreinsatz im Donautal: Brand im Schlachthof von Ulmer Fleisch

Aus einer Trafostation des Ulmer Schlachthofs quillt dicker, schwarzer Rauch heraus. Die Feuerwehr ist mit knapp 40 Kräften im Einsatz.

Im Technikbereich des Ulmer Schlachthofs im Donautal ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an. Nach Angaben des Ulmer Kommandanten Adrian Röhrle wurden weder Menschen noch Tiere bei dem Brand verletzt.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage. Sofort wurden über die Leitstelle Einsatzkräfte entsandt. Derweil wurde das betroffene Gebäude geräumt. Alle Personen kamen noch vor Eintreffen der Feuerwehr am dafür vorgesehenen Sammelplatz außerhalb des Gebäudes zusammen.

Feuerwehreinsatz beim Schlachthof: Dicker, schwarzer Rauch quoll heraus

Vor Ort zeigte die Meldeanlage einen Brand im Bereich der Trafostation im Untergeschoss des Schlachthofs an. Mithilfe der Laufkarten machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg dorthin. An der Abfahrrampe zum Untergeschoss trafen sie auf Techniker des Schlachthofs. Aus den Lüftungsschächten der Trafostation, die sich an der Außenwand des Gebäudes befanden, quoll bereits dicker, schwarzer Rauch.

Weitere Einsatzmittel wurden sodann nachalarmiert, darunter auch ein Abrollbehälter mit Sonderlöschmittel. Darin waren auch größere fahrbare Kohlendioxid-Löscher enthalten, die die Feuerwehr Ulm für Brände in Trafostationen vorhält.

Bevor ein Trupp unter Atemschutz in den Brandraum vorging, schaltete ein Schlachthof-Techniker den Strom an den Anlagen ab. Parallel zur Brandbekämpfung wurden durch die Feuerwehr zwei Lüfter im Untergeschoss aufgestellt, um die Rauchausbreitung in das Gebäude zu minimieren.

Feuer beim Schlachthof im Ulmer Donautal war gleich gelöscht

Nach kurzer Zeit sei das Feuer gelöscht gewesen. Entferntere Gebäudeteile hätten wieder freigegeben werden können. Zum Teil wurde der Betrieb auch wieder aufgenommen. Aus der Trafostation wurde derweil noch der Rauch herausgeleitet.

Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr - von der Hauptwache die diensthabenden Feuerwehrbeamten, die Abteilung Innenstadt und die Abteilung Grimmelfingen - im Einsatz. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Organisatorischen Leiter, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. (AZ)