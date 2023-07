Feuerwehreinsatz in Einsingen: Mehrere Mülleimer angezündet

Mehrere Mülltonnen sind in Ulm-Einsingen angezündet worden. Die Feuerwehr rückte aus. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

In der Sankt-Johann-Straße in Ulm-Einsingen sind am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr mehrere Mülleimer angezündet worden. Das berichtet die Ulmer Polizei am Montag. Die Feuerwehr rückte aus und löschte insgesamt fünf brennende blaue Tonnen.

Jetzt wird nach den Brandstiftern gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/1883812 entgegen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (AZ)