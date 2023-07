Feuerwehreinsatz in Ulm: Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Das Auto brannte komplett aus. Auch an der Straße entstand durch das Feuer ein Schaden.

Ein Auto ist am späten Montagabend in Ulm in Flammen aufgegangen. Ursache für den Brand war laut Polizei wohl ein technischer Defekt. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr gegen 23.45 Uhr zu dem Brand im Lehrer-Tal-Weg aus. Dort war ein Fiat Ducato während der Fahrt in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das mit Verbrennungsmotor ausgerüstete Fahrzeug. Der Wagen brannte komplett aus und musste abgeschleppt werden. Durch das Feuer entstand auch an der Straße ein Schaden. (AZ)