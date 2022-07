Feuerwehreinsatz in Ulm-Böfingen: Elektroroller brennt

Die Feuerwehr musste nach Ulm-Böfingen ausrücken. Dort geriet ein Elektroroller in Brand. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Elektroroller hat am Sonntag in Ulm-Böfingen gebrannt. Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich darum.

Der Elektroroller stand nach Polizeiangaben im Hofäckerweg. Aus ungeklärter Ursache begann eine Batterie an dem Zweirad zu brennen. Es entstand ein Schwelbrand. Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um den Brand. Die Batterie wurde in ein mit Sand gefülltes Behältnis gesteckt. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern, so die Polizei. (AZ)