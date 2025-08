Feuerwehreinsatz in Ulmer Innenstadt wegen Gasgeruch in Schwörhausgasse

In der Ulmer Innenstadt ist es am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Auslöser war Gasgeruch, der in mehreren Gebäuden unmittelbar hinter der Stadtmauer im Bereich des Schiefen Hauses festgestellt wurde. Rund ein Dutzend Anwohner mussten für etwa eine Stunde die Gebäude verlassen. Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) die defekte Gasleitung abriegeln konnten, wurden die Bewohner wieder zurück in ihre Häuser gelassen. Eine Gebäude wurde vorher von der Feuerwehr belüftet.

Die Ursache für den Gasaustritt ist noch unklar. Auch die Höhe eines womöglich entstandenen Schadens war zunächst offen. Hinweise auf einen Zusammenhang mit Bau- und Baggerarbeiten im Bereich des Schiefen Hauses gibt es derzeit nicht. Der Bereich der defekten Leitung soll sich dem Vernehmen nach noch unter Pflastersteinen befinden. Die Baustelle aber diente dazu, die beschädigte Leitung abzutrennen, und den Rest des Fischerviertels weiterhin mit Gas zu versorgen. Gegen 16.30 Uhr galt der Einsatz als weitestgehend beendet. Neben 30 Kräften der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.