Feuerwehreinsatz in Ulmer Olgastraße: Brand vernichtet Theater-Lager

Ein Außenlager des Ulmer Theaters ist in der Nacht zum Mittwoch durch einen Brand vernichtet worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Gegen kurz nach 2 Uhr wurde die Rauchentwicklung in der Lagerhalle zwischen Theater und Hauptbahnhof bemerkt. Während die Feuerwehr nach der Brandquelle in der alten Paketpost suchte, schlugen Flammen aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Olgastraße. Aktuell nicht benötigte Requisiten, darunter Bühnenbilder und Kleider, boten dem Feuer reichlich Nahrung. Eine Rauchsäule war weithin über der Ulmer Innenstadt sichtbar.

Ulmer Feuerwehr im Einsatz: Hauptwache wird von Stadtteilwehren unterstützt

Die Ulmer Hauptwache wurde von mehreren Stadtteilwehren bei den Löscharbeiten unterstützt. Insgesamt waren etwa 100 Kräfte im Einsatz, um auch eventuell auftretende parallele Einsätze abarbeiten zu können.

Die Hauptwache leitete nach eigenen Angaben sofort einen Löschangriff mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps ein. Auch über Drehleitern wurde das Feuer von zwei Seiten aus bekämpft. Die Konstruktion des Gebäudes war laut Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle zu großen Teilen aus Stahl.

Icon Vergrößern Flammen schlugen aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Ulmer Olgastraße. Dort werden aktuell nicht benötigte Requisiten des Ulmer Theaters gelagert. Foto: Thomas Heckmann Icon Schließen Schließen Flammen schlugen aus dem Obergeschoss des Gebäudes in der Ulmer Olgastraße. Dort werden aktuell nicht benötigte Requisiten des Ulmer Theaters gelagert. Foto: Thomas Heckmann

Unklar sei gewesen, inwieweit die Gebäudestruktur bereits betroffen war. Während der Löscharbeiten war ein starker Brandgeruch in der Umgebung wahrnehmbar. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden hinein.

Obdachloser hielt sich zum Zeitpunkt des Feuers in Nachbargebäude auf

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, auch die Übernachtungsgäste der angrenzenden Obdachlosenschlafplätze konnten rechtzeitig geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann hielt sich nach Angaben der Feuerwehr noch dort auf.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Ulm hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.