Fiddler's Green lassen im Roxy den Schweiß fließen

Plus Die Erlanger Altmeister des extrem hochgetunten Celtic-Folk-Punk bringen in Ulm umstandslos die Werkshalle in Wallung und feiern eine wie immer wilde Irland-Party.

Von Ronald Hinzpeter

Die Roxy-Bar ist bekanntlich ziemlich lang und bietet genügend unterschiedliche Flüssigkeiten, die für einen fröhlichen Abend in der Kulturbastion hilfreich sein können. Doch diesmal fehlte, was eigentlich dringend geboten gewesen wäre: das schwarze Guinness, denn wenn zwei Bands sich vor der Musik Irlands verbeugen, dann wäre das sozusagen das Tüpfelchen auf dem I oder besser der cremige Schaum auf dem Stout gewesen. Aber da sich ja auch mit heimischem Gebräu gute Ergebnisse erzielen lassen, fehlte der Kelten-Party mit den bestens aufgelegten Fiddler's Green und ihrer überraschenden Vorband The Manky Melters nicht wirklich was.

Französische Gäste sorgen für Stimmung im Roxy

Normalerweise fallen bei Konzertbesprechungen die "Special Guests" gerne unter den Tisch, meistens zu Recht. Doch die Manky Melters sind tatsächlich ungewöhnlich, nicht so sehr weil sie als Franzosen Celtic Folk Punk spielen, sondern, weil dort eine junge Frau am Mikro steht. Ist in diesem alkoholschwangeren Genre eher selten, wo es weniger auf kunstvolle Vokaldarbietungen ankommt, als vielmehr auf eine gewisse Mitgrölbarkeit der Melodien und Rampensau-Qualitäten der Frontleute. Die hat Giada, wie sie sich nennt, zweifellos, vor allem, als sie sich mit einer Kamera am langen Stab rücklings in die Menge stürzt und sich von ihr einige Meter tragen lässt – nicht so einfach, wenn die Halle noch nicht ganz voll ist. 40 Minuten lang bringen die Franzosen das Roxy auf ganz ordentliche Temperatur.

